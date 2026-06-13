Düzce\'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Duraklar köyü ve Kaynaşlı ilçesi Altunköy ve Yeniyurt köyleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan asfalt yama sati kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Altunköy ve Yeniyurt köyleri bağlantı yolunda sathi kaplama altyapı çalışmaları yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. - DÜZCE