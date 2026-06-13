Düzce'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce\'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
13.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Duraklar Köyü ve çevresinde asfalt yama çalışmaları sürüyor, ulaşım güçleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Duraklar köyü ve Kaynaşlı ilçesi Altunköy ve Yeniyurt köyleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan asfalt yama sati kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Altunköy ve Yeniyurt köyleri bağlantı yolunda sathi kaplama altyapı çalışmaları yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oldu Ünlü isim göreve geliyor Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD’ye geldi Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi
Gaziantep’teki cinayet davasında adli tıp incelemesi Gaziantep'teki cinayet davasında adli tıp incelemesi
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Aksaray’da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı Aksaray'da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı

15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 15:55:38. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.