Düzce'de Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce\'de Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor
20.06.2026 11:30
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Karadere Hasanağa Köyü'nde asfalt çalışmaları sürüyor, ulaşım güvenliği artacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce Merkez ilçeye bağlı Karadere Hasanağa Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmaları sürüyor. Yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Merkez ilçeye bağlı Karadere Hasanağa Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin ihtiyaçları, zemin yapısı ve kullanım koşulları dikkate alınarak yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşım güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu bir yol ağına kavuşması hedefleniyor.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yol yapım ve bakım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların aralıksız devam ettiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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