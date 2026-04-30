Düzce\'nin 40 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor

30.04.2026 14:27  Güncelleme: 14:29
Düzce Belediyesi şehrin 40 yıllık içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Darıcı, Kiremitocağı ve Şıralık mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda 8 bin 244 metre hat döşendi.

Düzce Belediyesi tarafından şehri güvenli içme suyuna kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında, yaklaşık 40 yıllık içme suyu şebekesi baştan sona yenileniyor.

Başkan Özlü'nün "mega projeleri" arasında yer alan içme suyu yatırımlarıyla, hem şehrin artan su ihtiyacının karşılanması hem de şebeke kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda şehir genelinde başlatılan şebeke yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Artan nüfus ve su ihtiyacına kalıcı çözüm sunmayı amaçlayan çalışmalar; Darıcı, Kiremitocağı ve Şıralık mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında 225, 280, 315, 1000 ve 1200 milimetre çaplarında, daha dayanıklı ve uzun ömürlü borular döşenerek şebeke modernize ediliyor. 1 Mart 2026 tarihinde başlayan altyapı çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar toplam 8 bin 244 metre hat döşendi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, kamu zararına yol açan su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesi ve bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Proje sayesinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişmesi sağlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

