Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı - Son Dakika
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Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı

Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı
25.06.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
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Düzce'de 48 dönümlük alana yapılan Millet Bahçesi 2'de birinci etap yüzde 80 tamamlandı. Rulo çim serimi, sulama sistemleri ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde bitirilirken, Yeşil Yol projesi için ihale aşamasına gelindi.

Düzce'nin en büyük parkı olacak Millet Bahçesi 2'de çalışmalar aralıksız sürüyor. 48 dönümlük alan üzerinde çalışmalarını sürdüren Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda birinci etapta işlerin yüzde 80'ini tamamladı. Eski stadyum alanında rulo çim serimi ve çevresine uygulanan sentetik çim uygulamalarının büyük kısmı tamamlanırken yeşil alanların bakımı için kullanılacak sulama ve sondaj sistemleri aktif hale getirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projeleri arasında yer alan ve Düzcelilere nefes aldıracak en büyük parklardan biri olacak Millet Bahçesi 2 inşaat alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen inşaat çalışmaları kapsamında alanda konumlandırılan Büfe, Amfi Kafe ile Sahne kısmında zemin beton dökümü ile düzenleme çalışmaları tamamlandı. Seramik örme, sahne tente yapımı ve ahşap kaplama uygulamalarının birkaç gün içinde başlaması planlanırken elektrik kurumu ile yapılan görüşmeler kapsamında alan içinde bulunan merkez elektrik trafolarının da taşınması sağlanacak.

Yeşil alanların artırıldığı Millet Bahçesi 2'de ekipler tarafından yürütülen rulo çim serimi işlemi tamamlanırken sentetik çim uygulamalarının da kısa süre içinde bitirileceği belirtildi. Ayrıca parkın yeşil alanlarında kullanılacak sulama sistemleri aktif hale getirildi ve sondaj sistemi test edilerek sorunsuz çalıştığı belirlendi. Öte yandan park içinde yürüyüş yolu olarak kullanılacak alanların zemin düzenleme işlemi de önümüzdeki günlerde başlıyor.

Yeşil yol için süreç devam ediyor

Mevcut Millet Bahçesi ile birbirine bağlanması planlanan Millet Bahçesi 2 kapsamında düzenlemesi yapılacak Yeşil Yol için de resmi prosedürlerin büyük bir kısmı tamamlanarak ihale aşamasına getirildi. Yayaların kullanımına göre düzenlenecek güzergahın metraj çalışmaları devam ederken İl Trafik Komisyonu kararı alınması için gerekli girişimler başlatıldı. İki park arasındaki kesintisiz ulaşım vatandaşların yaya hareketliliğine de katkı sunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Turizm, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı - Son Dakika

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