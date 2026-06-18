Düziçi'nde Buğday Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Düziçi'nde Buğday Hasat Sezonu Başladı

Düziçi\'nde Buğday Hasat Sezonu Başladı
18.06.2026 18:05
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2026 buğday hasat sezonu, yağışların etkisiyle 15 gün gecikmeli başladı. Verim sevindirici.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2026 yılı buğday hasat sezonu düzenlenen programla başladı. Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 15 günlük gecikmeyle başlayan hasatta, dönüm başına alınan yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyünde üretici Ali Gümüş'e ait 150 dönümlük arazide gerçekleştirilen ilk hasat programına Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özcan Demirtaş, Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Yağmurların uzun sürmesi nedeniyle hasadın yaklaşık 15 gün gecikmeli başladığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özcan Demirtaş, "Buğday hasat sezonunu ilçemizde açmış bulunuyoruz. Bu yıl yağışların fazla ve uzun sürmesi nedeniyle hasat sezonuna yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle başladık. İçinde bulunduğumuz tarlamızda ekmeklik bir buğday çeşidi ekili olup, 150 dönümlük bir alanda hasat programımızı gerçekleştireceğiz. İlçemizdeki buğday ekim alanlarının genelinde yüzde 90 oranında ekmeklik, yüzde 10 oranında ise makarnalık buğday çeşidi ekilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisimiz geçen hafta perşembe gününden bu yana alıma başladı. Randevu sistemiyle alımlarını gerçekleştiriyor. Genel olarak ilçemizde bu yıl yağışların kuvvetli ve iyi geçmesinden dolayı, ortalamaların 50-100 kilo üzerinde, yaklaşık 600-700 kilo arasında bir buğday verimi bekliyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli kazançlar dileriz" diye konuştu.

"TMO'da ödeme süresi 21 güne düştü, üreticinin yüzü güldü"

Düziçi Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, "Gerçekten verim çok güzel. Hem buğdayda olsun, hem ayçiçeğinde olsun, hem de arpada olsun, geçen senelere göre yüksek verimimiz var. Bu sene 650-700 kilo üzerinde buğday alınıyor. Yağmurların zamanında yağması ve çiçeklenme döneminde zarar vermemesi nedeniyle verimler yüksek. Herkese, çiftçilerimize hayırlı olsun. Ama tek sorunumuz fiyatlar. Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı, 16 bin 500 lira fiyat açıklandı ama fiyat çok düşük. Dışarıdaki tüccarlar ise daha düşük fiyattan alım yapıyor. Bizim amacımız biraz daha yüksek bir fiyat açıklanmasıydı. Ancak şu an bu fiyattan alım yapılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, eskiden ödemeleri 45 gün içerisinde yapıyordu. Bu süre 21 güne düşürüldü. Artık 21 gün içerisinde ödemeler yapılacak. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düziçi'nde Buğday Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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