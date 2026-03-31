EBYÜ'den Sıfır Atık Günü'nde Çevresel Çalışmalar

31.03.2026 18:05
EBYÜ, Sıfır Atık Günü'nde geri dönüşüm ve kompost üretimiyle sürdürülebilir kampüs hedeflerini tanıttı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yürüttüğü çevre odaklı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Üniversitede organik atıklardan kompost üretiminden kağıt, cam, plastik ve metal atıkların geri dönüşümüne kadar birçok uygulama sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında organik, plastik, cam, metal, elektronik ve kağıt atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor. Bu uygulamalarla hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de kampüs genelinde sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kampüste yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sebze ve meyve atıkları, yemek artıkları, çimenler, budanmış ağaç dalları ve yapraklar toplanarak kompost üretiminde değerlendiriliyor. Parçalama işleminin ardından kompost makinelerine aktarılan atıklar, 24 ila 48 saat içinde gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen kompost, kampüs içindeki yeşil alanların bakımında kullanılıyor.

Öte yandan, son dört yılda yaklaşık 72 ton kağıt ve karton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı üniversitede, bu sayede 1.224 ağacın kesilmesinin önüne geçildiği, 1,9 milyon litre su tasarrufu sağlandığı, 72 ton karbon salımının engellendiği ve 295 bin 200 kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildiği bildirildi.

Metal atıkların değerlendirilmesi kapsamında ise yaklaşık 52 ton hurdanın Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye teslim edildiği, ayrıca son üç yılda 6 ton plastik ve 5 ton cam atığın da geri dönüşüm süreçlerine dahil edildiği belirtildi. Elektronik atıklar, piller, lastikler ve tekstil ürünlerinin de ayrı toplanarak doğaya karışmasının önüne geçildiği kaydedildi. - ERZİNCAN

