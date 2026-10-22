Mersin'de çatlak binadan tahliye edilen yaklaşık 40 kişi misafirevine yerleşecek - Son Dakika
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Mersin'de çatlak binadan tahliye edilen yaklaşık 40 kişi misafirevine yerleşecek

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde çatlaklar tespit edilmesi üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayan yaklaşık 40 kişinin Yenişehir Belediyesi Misafirevi'nde misafir edileceği bildirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde farklı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu tespit edilen 3 katlı binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de binada inceleme yapan yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, binadaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Binada yaşayan yaklaşık 40 kişinin Yenişehir Belediyesi Misafirevi'nde misafir edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de çatlak binadan tahliye edilen yaklaşık 40 kişi misafirevine yerleşecek - Son Dakika
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