Edirne Bosna köyünde hortum paniği vatandaşlar o anları kaydetti

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde oluşan hortum paniğe neden oldu.

Bosna köyünde akşam saatlerinde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum, tedirginliğe sebep oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.