Edirne Bosna köyünde hortum paniği vatandaşlar o anları kaydetti
Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde akşam saatlerinde oluşan hortum paniğe neden oldu. Bir süre etkili olan hortum, tedirginliğe yol açarken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde oluşan hortum paniğe neden oldu.
Bosna köyünde akşam saatlerinde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum, tedirginliğe sebep oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Edirne Bosna köyünde hortum paniği vatandaşlar o anları kaydetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?