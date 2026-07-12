Edirne'de 4 Kaçak Yaban Hayvanı Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de 4 Kaçak Yaban Hayvanı Kurtarıldı

Edirne\'de 4 Kaçak Yaban Hayvanı Kurtarıldı
12.07.2026 10:23
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Gümrük ekipleri, yasa dışı yolla getirilen 2 vaşak ve 2 serval kedisini kurtardı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılık girişimlerinden birini daha engelleyerek, Türkiye'nin de taraf olduğu Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi olmak üzere toplam 4 yaban hayvanını kurtardı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen ve risk analizi kapsamında şüpheli bulunan bir binek araç, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan arama sonucunda, sağlıksız şartlarda gizlenerek yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan ve CITES kapsamındaki türler arasında yer alan 4 yaban hayvanı ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Edirne, Vaşak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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