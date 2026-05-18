Edirne\'de Ay ve Yıldız Buluşması

Edirne'de gece ay ile yıldızın aynı karede buluştuğu anlar görsel şölen oluşturdu.

Edirne'de gece saatlerinde gökyüzünde oluşan manzara izleyenleri hayran bıraktı. Şehrin tarihi siluetiyle bütünleşen ay ve yıldız, vatandaşların da dikkatini çekti. Gece boyunca birçok kişi bu eşsiz manzarayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Özellikle açık havanın etkisiyle net şekilde görülen gökyüzü, kentte güzel görüntüler ortaya çıkardı. Gökyüzünde oluşan bu görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü. - EDİRNE