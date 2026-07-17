Edirne'de Dev Turna Balığı Kaçtı - Son Dakika
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Edirne'de Dev Turna Balığı Kaçtı

Edirne\'de Dev Turna Balığı Kaçtı
17.07.2026 12:51
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Meriç Nehri'nde dev turna balığı tutma mücadelesi heyecan yarattı. Balık son anda kaçtı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, oltaya takılan dev turna balığı nedeniyle heyecan dolu anlar yaşadı. Oltaya takılan balığın büyüklüğü karşısında tek başına yetersiz kalan balıkçıya çevrede bulunan üç kişi daha yardım etti.

Toplam 4 kişinin büyük uğraş verdiği turna balığı, kıyıya çıkarılmak üzereyken son bir hamle yaparak ellerinden kurtuldu. Dakikalar süren mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuşan dev turna balığı yeniden Meriç Nehri'nin sularına karıştı.

Balığın kaçışı hem balıkçılar hem de çevrede bulunan vatandaşlar arasında şaşkınlık oluştururken, yaşanan heyecan dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyük mücadeleye rağmen avın kaçması, izleyenlere "Böylesi de balıkçılığın bir parçası" dedirtti.

Meriç Nehri'nde yaşanan bu ilginç olay, balıkçılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de Dev Turna Balığı Kaçtı - Son Dakika

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