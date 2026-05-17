Edirne\'de Gece Sağanak Yağış

Edirne'de gece saat 22.30 itibarıyla etkili olan sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikteki araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Özellikle kent merkezinde etkisini artıran yağışın şiddeti, sokak lambalarının ışığında daha belirgin hale geldi. Sürücüler kontrollü seyrederken vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara yöneldi. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sağanağın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - EDİRNE