Edirne\'de Selimiye Meydanı\'na giren 3 başıboş at belediye ekiplerince uzaklaştırıldı

Edirne'de üç başıboş at, kentin en önemli tarihi noktalarından Selimiye Meydanı'na kadar girerek günün en dikkat çeken görüntülerinden birine imza attı. Tarihi caminin önünde serbestçe dolaşan atlar, vatandaşları hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Turizm şehri Edirne'deTarihi Selimiye Meydanı'nda bu kez turistler değil, başıboş atlar damga vurdu. Selimiye Camii önünde dolaşan atlar, bazılarının ilgisini çekti, bazıları ise duruma tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin önünde görülen atlar için belediye ekipleri harekete geçti. Ancak meydandan uzaklaştırılmak istenen atlar, bu kez rotayı Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesine çevirdi. Ekiplerin çalışması sonucu atlar kent merkezinden uzaklaştırıldı.

"Gurbetçi de, Edirneli de tepkili"

Almanya'da yaşayan ve Edirne'yi ziyaret eden Rıdvan Yücel, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi. Her yıl kente geldiğini belirten Yücel, Selimiye Meydanı'nın güzelliğine dikkat çekerek, "Her sene buradayım, her sene dolaşırım ama her sene aynı, değişen bir şey yok. Her şey dört dörtlük ama şu görüntü yakışmıyor" dedi.

"75 yıllık Edirneliden çağrı"

Edirneli 75 yaşındaki Erol Soner de tarihi meydandaki görüntülerin kente yakışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Soner, "Bu güzel Selimiye'ye bu görüntüler yakışmıyor. Bunlar burada ne arıyor? Bir belediyede hayvan haklarını yöneten bir kişi gelip şu hayvanları alsın. Edirne'miz çok güzel, tarihi bir yer. Bu görüntüler buraya yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Tarihi meydanda yaşanan olay, başıboş hayvanların kent merkezinde oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, Edirne'nin simge noktalarında benzer görüntülerin yaşanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.