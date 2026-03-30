Edirne\'de Sıfır Atık Günü Etkinliği

30.03.2026 18:23
Edirne'de Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde öğrenciler çevre bilinci kazandı.

Edirne'de 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte atölye çalışmaları ile öğrencilerde çevre bilinci oluşturuldu.

Edirne Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla oluşturulan atölyelerde renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ile Ortaokulu öğrencileri katıldı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde bu yılın teması olan "gıda atığı" konusuna atölye çalışmaları, geleneksel oyunlar, kompost uygulamaları ve resim sergisi ile dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, yaptığı konuşmada sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasının geleceğin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sarı, özellikle gıda israfının azaltılmasının iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Sarı, sıfır atık hareketinin sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de yakından ilgilendirdiğini belirterek, öğrencilerin bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. 2022 yılında yaklaşık 1 milyar ton gıda, yani toplam gıdanın beşte birinin israf edildiğini belirten Sarı, sadece gıda israfının azaltılmasının bile çok yüksek etki bırakabilecek bir iklim çözümü olduğunu aktardı. Sıfır atığın bir tercih değil, mecburiyet olduğunu vurgulayan Sarı, "Ülkemizde 205 bin nokta sıfır atık yönetim sistemiyle donatılmış, geri kazanım oranımız yüzde 36'ya yükselmiş durumdadır. Bizim için siz kıymetli çocuklarımızda 'ben de yapabilirim' bilincini oluşturmak çok önemlidir. Sıfır atık hareketinin başladığı 2017 yılından bu yana 74,5 milyon ton atık geri kazanılmış, 553 milyon ağacın kesilmesi ve 150 milyon ton karbon salımı engellenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden Umay Aslan, gıda israfı yapılmaması ve doğanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte uygulamalı atölyelerle keyifli vakit geçiren öğrenciler, hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinçlendi. Etkinlik çerçevesinde oluşturulan alanda toplanan öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarıyla da keyifli anlar yaşadı. Kurulan atölye alanlarında sıfır atık, kompost, geri dönüşüm ve atık malzemelerden sanat çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, atık yoğurt kapları ve pet şişeleri kullanarak hazırladıkları "sevgi kapları" ile sokak hayvanları için mama ve su kapları oluşturdu. Kompost atölyesinde sebze ve meyve artıklarının toprağa nasıl yeniden kazandırıldığı uygulamalı olarak anlatılırken, dev boyama duvarı etkinliği ile öğrenciler gıda israfına karşı mesajlarını renklerle ifade etti. Program sonunda hazırlanan çalışmalar sergilenerek, hatıra fotoğrafı çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

