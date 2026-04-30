Efeler Belediyesi\'nden yaşlı ve bakıma muhtaçlara destek

Kentte sergilediği sosyal belediyecilik faaliyetlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin kardeş elini kentin en ücra köşelerindeki hanelere kadar bizzat ulaştırıyor. Bu kapsamda hareket eden EFESYA ekipleri, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların en büyük destekçisi oluyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesindeki uzman ekipler; yaşlılık, engellilik veya kronik rahatsızlıklar nedeniyle sokağa çıkmakta güçlük çeken vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Demans ve Alzheimer gibi zorlu süreçler yaşayan, yatağa bağımlı ya da yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar için seferber olan ekipler; berber, kuaför ve ev temizliği hizmetlerini profesyonel bir titizlikle sunuyor. İhtiyaç duyan her vatandaşların saç kesiminden kişisel bakımına, ev temizliğinden manevi desteğe kadar her türlü ihtiyacı Başkan Yetişkin'in güvencesiyle karşılanıyor.

Sunulan hizmetle yüzleri gülen ve evlerinde konforla bakımları yapılan vatandaşlar, kendilerine gösterilen bu vefadan dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Hizmetin kalitesinden ve ekiplerin nezaketinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Başkanımız sesimizi duydu, elimizi tuttu; Allah ondan razı olsun" sözleriyle minnetlerini ifade ettiler. - AYDIN