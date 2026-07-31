Efeler’de tarihi çarşılar ve sokaklar temizlendi - Son Dakika
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Efeler’de tarihi çarşılar ve sokaklar temizlendi

Efeler’de tarihi çarşılar ve sokaklar temizlendi
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Efeler Belediyesi ekipleri, Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ve Zafer Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi ekipleri, Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ve Zafer Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, hijyen ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; kentin köklü geçmişine tanıklık eden tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ve Zafer Mahallesi sokaklarında geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarında başlayan çalışmalarda, özel donanımlı vakumlu yol süpürme araçları kullanıldı. Mesai, hem çarşı esnafın ve vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak hem de ekiplerin yoğun sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi adına uygun zaman dilimlerinde yürütüldü. Kentin tarihi ticaret merkezindeki kaldırımlar, sokak araları ve pazar alanları detaylıca temizlenerek hijyenik hale getirildi.

Yürütülen hummalı çalışmanın ardından memnuniyetlerini dile getiren bölge esnafı ve mahalle sakinleri, çevre temizliğine gösterilen hassasiyetten dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve sahada ter döken belediye ekiplerine teşekkür etti. Çarşı esnafı, yeni güne pırıl pırıl bir çevrede başlamanın hem ticareti hem de bölgeye gelen vatandaşları olumlu etkilediğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Efeler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Efeler’de tarihi çarşılar ve sokaklar temizlendi - Son Dakika

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