Eğitim Yapıları İçin Yeşil Protokol - Son Dakika
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Eğitim Yapıları İçin Yeşil Protokol

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Çevre ve Milli Eğitim Bakanlıkları, sürdürülebilir eğitim yapıları için iş birliği protokolü imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, eğitim yapılarının sürdürülebilir ve çevre dostu inşa edilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü arasında 26 Ağustos'ta protokol imzalandı. Protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde; projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülmesi hedefleniyor.

Okul binalarında yeşil dönüşüm

İş birliği kapsamında MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü projelerinde, çevreye duyarlı teknolojiler ile sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Bu kapsamda eğitim yapılarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen YeS-TR ve YeS-INT yeşil bina değerlendirme kriterlerinin esas alınacak. İnşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak.

Yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanacak

YeS-TR; binaları enerji verimliliği, su kullanımı, malzeme ve kaynak yönetimi, iç ortam kalitesi, ulaşım, çevresel etkiler ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiren bütüncül bir yeşil bina sertifika sistemi olarak öne çıkıyor.

Yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda yüzde 30'a varan enerji tasarrufu, yüzde 40'a varan su tasarrufu ve yüzde 35'e varan karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eğitim Yapıları İçin Yeşil Protokol - Son Dakika

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