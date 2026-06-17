Eğriçayır Yaylası'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika
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Eğriçayır Yaylası'nda Bahar Coşkusu

Eğriçayır Yaylası\'nda Bahar Coşkusu
17.06.2026 10:09
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Mersin'deki Eğriçayır Yaylası, eriyen karlardan doğan renkli çiçeklerle baharı karşılıyor.

Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde yer alan karların erimesiyle baharın yeni geldiği 2 bin 400 rakım üzerindeki Eğriçayır Yaylası'nda menderesler kıvrım kıvrım akarken doğayı da rengarenk çiçekler kapladı.

Türkiye'de tarımdan turizme kadar birçok alanda önemli bir yere sahip Mersin'de sıfır rakımda yaz, 2 bin 400 rakım üzerinde ise bahar yaşanıyor. Sıfır rakımda yazla birlikte sıcaklık 30 derecelere yükselirken yaklaşık 1,5 saatlik mesafedeki 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda sıcaklık 15 dereceler de seyrediyor. Özellikle dünya birincisi balın da üretildiği ve arıcıların tercih ettiği Eğriçayır Yaylası ise bu kış mevsiminin yağışlı geçmesi ile görsel şölen sunan bir görüntüye kavuştu. Eriyen kar sularının oluşturduğu kıvrım kıvrım menderesler ile rengarenk açan birbirinden farklı çiçekler ise harika bir görüntü sunmaya başladı.

"Bahar yeni geldi, kar ve yağmurun suladığı çiçekler patlama geçiriyor"

Bölgede arıcılık yapanlardan Celal Çay, "Mersin'in Erdemli ile Silifke sınırında Eğriçayır Yaylası'ndayız. Buralarda Torosların yüksekliği yaklaşık olarak 2 bin 450 metreyi buluyor, yüksek bir rakım. Yüksek rakım olduğu için de bahar haziran ortalarında geliyor. Yani sahilde mart ayında yaşadığımız baharı burada haziranın ortalarında yaşıyoruz. Bu yıl yağmurlar çok bol olduğu için etraf çiçek, rengarenk adeta, yemyeşil, bahar da yeni geldiği için. Kışın yağan karın, yağmurun suladığı çiçekler şu anda adeta bir patlama geçiriyor. Eğriçayır Yaylası'nın en meşhur şeyi, özelliği bu bölgede bal üretiyor olmamız. Sadece biz değil, bizle birlikte onlarca arıcımız bu bölgede bal üretiyor. Üretmiş olduğumuz balla 2019 yılında Apimondia'da dünyanın en iyi balı seçilmişti. O günden bugüne tüketicilerimiz de bu balı tüketenler 'bu bal gerçekten iyi balmış' diyor. Eğriçayır'ın bu güzel doğasının çok büyük katkısı var"dedi.

"Ekosistemi çok fazla bitki türü içeriyor"

Eğriçayır adının akan menderesten geldiğine değinen Çay, "Burada tepelerin arasından akan sular böyle eğri eğri gittiği için atalarımız buraya Eğriçayır demişler. Bugün Eğriçayır olarak bilinmekte. Yüksek rakım olması sebebiyle ağaç yok bu bölgede, sadece kır bitkileri var, Toroslardaki yüksek kır bitkileri var. Bu da rengarenk, herhangi bir bitki çok baskın değil, yüzlerce belki binlerce çiçek, bitki çeşidi var bölgemizde. Dolayısıyla ekosistemi çok çok fazla bitki türü içeriyor" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi gezen Mehmet Avcı da, "Şu an çok güzel burası, çiçekler açıyor, manzara müthiş. Eğriçayır'a bahar geldi artık. Bu sene çok güzel olacak belli" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eğriçayır Yaylası'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika

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