Ekipler Bartın Irmağı'ndaki köpüklenme için tarım ilacı ihtimaliyle numune aldı - Son Dakika
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Ekipler Bartın Irmağı'ndaki köpüklenme için tarım ilacı ihtimaliyle numune aldı

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Ekipler Bartın Irmağı\'ndaki köpüklenme için tarım ilacı ihtimaliyle numune aldı
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Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde köpüklenme için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri numune aldı. İlk incelemede atık deşarj hattına rastlanmadı; köpüklenmenin tarım ilaçlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor, sonuçlar önümüzdeki günlerde çıkacak.

Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde hemen her şiddetli yağışta meydana gelen köpüklenmenin çevredeki tarım arazilerinde kullanılan ilaçlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekiplerce sudan numune alındı.

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde bentten dökülen suların köpürmesi dikkat çekti. Oluşan köpükler ırmak yüzeyinin büyük bölümünü kapladı. Köpüklenmenin ırmağa karışan atık ve kimyasallardan kaynaklandığı ihtimali üzerine ise Çevre ve Şehircilik bakanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Çamur renginde akan ırmaktaki köpüklenmeyi fotoğraflayan ekipler, suyun memba ve mansap kısımlarından örnekler aldı. Irmaktan alınan numuneler, laboratuvarda incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

Irmağın çevresini de dolaşan ekipler, yaptıkları ilk tespitlerde ırmak kenarında kimyasal atık karıştırabilecek bir işletme yada atık deşarj hattına rastlamadı. Hemen her şiddetli yağmurda yaşanan köpüklenmenin çevredeki tarım arazilerinde kullanılan ilaçlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Daha önce de bir çok kez ırmaktan alınan numunelerin bakanlık laboratuvarında yapılan incelemelerde, yoğun azot bileşenlerine rastlanıldığı ve bu durumun da tarım arazilerinde kullanılan ilaçları işaret ettiği öğrenildi.

Alınan son numune sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıÇağlayanGüncelBartınTarımYaşamÇevreSon Dakika

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