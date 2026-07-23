Ekşisu Mesire Alanı Yenileniyor

Erzincan'ın önemli dinlenme ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Ekşisu Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların daha konforlu ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, mesire alanındaki oturma bankları ve kamelyalar yenileniyor. Ayrıca kullanım kapasitesini artırmak amacıyla yeni oturma alanları da oluşturuluyor.

Doğayla iç içe yapısıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ekşisu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen düzenlemelerle mevcut alanlar modern bir görünüme kavuşurken, vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek sosyal yaşam alanları kazandırılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ekşisu Mesire Alanı'nın ziyaretçilere daha konforlu ve estetik bir ortam sunması hedefleniyor. - ERZİNCAN