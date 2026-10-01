Elazığ\'da 250 metrekarelik eğitim serasında öğrenciler ilk hasadı yaptı

Elazığ'da öğrenciler kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını gerçekleştirerek tarımsal üretimi uygulamalı olarak deneyimledi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha önce proje çerçevesinde Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan 250 metrekare eğitim serası, yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden öğrencilerin kullanımına sunuldu. Serada yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Öğrenciler emek vererek yetiştirdikleri ürünleri hasat ederek üretim sürecini doğrudan deneyimleme imkanı buldu.