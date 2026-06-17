Elazığ\'da afetlere karşı alternatif ulaşım güzergahları ele alındı

Elazığ'da yapılan toplantıda kenti etkileyebilecek muhtemel afet senaryolarına karşı mevcut ana ulaşım güzergahları değerlendirilerek bu güzergahlara alternatif rotalar belirlendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında dirençli kentlerin oluşturulması ve afet anlarında ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla alternatif güzergahların belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Elazığ İl Özel İdaresi, Arıcak Belediyesi, Alacakaya Belediyesi ve Palu Belediyesi temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ'ı etkileyebilecek muhtemel afet senaryolarına karşı mevcut ana ulaşım güzergahları değerlendirilerek bu güzergahlara alternatif rotalar belirlendi. Böylece afet anlarında ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve müdahale ekiplerinin bölgelere hızlı erişiminin mümkün kılınması hedefleniyor.

Öte yandan, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik "Alternatif Altyapı ve Üstyapılar Haritası" için hazırlık çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Elazığ AFAD tarafından yapılan açıklamada, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürütülen eylemlerin takibi ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının müdürlük tarafından sürdürüldüğü ifade edildi. - ELAZIĞ