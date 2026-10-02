Elazığ'da akşam bastıran sağanak, cadde ve sokakları dereye çevirdi, ulaşım aksadı - Son Dakika
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Elazığ'da akşam bastıran sağanak, cadde ve sokakları dereye çevirdi, ulaşım aksadı

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Elazığ\'da akşam bastıran sağanak, cadde ve sokakları dereye çevirdi, ulaşım aksadı
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Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar kısa sürede dereye dönerken ulaşımda aksamalar yaşandı, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: İHA
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