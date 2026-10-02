Elazığ\'da aralıklarla süren sağanak Palu Kırbulak\'ta sele neden oldu

Elazığ'da aralıklarla süren sağanak Palu Kırbulak'ta sele neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da dün sabah başlayan ve bölge bölge devam eden sağanak yağış nedeniyle Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde sel meydana geldi. Sel anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da dün sabah başlayan ve halen bölge bölge devam eden sağanak yağıştan dolayı Palu ilçesinde sel meydana geldi.
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Dün sabah itibariyle kenti etkisi altına alan sağanak yağış, bugün de bölge bölge etkili oluyor. Bu çerçevede Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel anları vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
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