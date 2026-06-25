Elazığ'da bir mikserden taşan beton harcı, yola döküldü. O anlar tepki çekti.
Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı seyir halinde olan ve arkada kapağı bulunmayan beton mikserinden harç taşarak asfalta döküldü. O anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Harcı asfalta döken sürücü, daha sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Elazığ'da Beton Mikseri Yolda Harç Döküyor - Son Dakika
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