Elazığ\'da Büyükbaş Hayvan Denetimleri

Elazığ'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvancılık işletmeleri denetlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, büyükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından denetlenen hayvan tesislerinde, kapasite raporları incelendi. Hayvan hastalık ve zararlılarına karşı yürütülen mücadele faaliyetleri de işletme bazlı değerlendiren ekipler, yetiştiricilere hayvan sağlığı ve işletme yönetimi konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.