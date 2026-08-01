Elazığ'da Büyükbaş Hayvan Denetimleri - Son Dakika
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Elazığ'da Büyükbaş Hayvan Denetimleri

Elazığ\'da Büyükbaş Hayvan Denetimleri
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde hayvancılık işletmeleri denetlendi, hayvan sağlığı bilgilendirmesi yapıldı.

Elazığ'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvancılık işletmeleri denetlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, büyükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından denetlenen hayvan tesislerinde, kapasite raporları incelendi. Hayvan hastalık ve zararlılarına karşı yürütülen mücadele faaliyetleri de işletme bazlı değerlendiren ekipler, yetiştiricilere hayvan sağlığı ve işletme yönetimi konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da Büyükbaş Hayvan Denetimleri - Son Dakika

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