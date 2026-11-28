Tarım sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin makine ekipman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen TARDİP Projesi kapsamında, Elazığ'da üretici örgütlerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen Türkiye'nin Depremden Etkilenen İllerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) kapsamında, ortak makine parklarının oluşturulması için hibe çağrısı yayımlandı. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik temsilcilerine hibe desteğinin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreci anlatıldı.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde desteklenmeye hak kazanan tarımsal amaçlı örgütlerin, ortak makine parkları için yapacakları makine ve ekipman alımlarına hibe desteği verileceği belirtildi. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.