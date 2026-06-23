Elazığ\'da Meyve Hasadı Bereketli Olacak

Elazığ'da geçen yıl yaşanan "yüzyılın don olayı" nedeniyle meyve ağaçlarının büyük hasar görmesinin ardından, bu yıl mevsim normallerinde seyreden yağışlar sayesinde bahçelerde yüksek verim ve rekolte bekleniyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da geçen yıl tarım sektörünü etkileyen ve "yüzyılın don olayı" olarak nitelendirilen zirai don afeti, meyve ağaçlarında hasara yol açmış, bahçelerde meyveler çürümüştü. Yaşanan bu dönemin ardından, bu sene kış ve bahar aylarında yağışların gerçekleşmesi bahçelerdeki durumu değiştirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte Elazığ genelindeki meyve bahçelerinde bu yıl yüksek verim bekleniyor. Geçen yıl boş kalan dallar bu sezon meyvelerle dolarken, elma, kayısı, kiraz, vişne, ceviz, dut, badem ve çilek gibi ürünlerde yüksek rekolteye ulaşılması öngörülüyor. Dengeli hava şartları sayesinde üreticiler, geçen yılın izlerini bu sezonun bereketiyle silmeyi umduklarını dile getirdi.

Yurtbaşı beldesinde babasıyla birlikte bahçe işlerine bakan Miraç Akyol, "Malumunuz geçen sene büyük bir don olayı yaşandı. O yüzden fazla bir sebze ve meyve olmadı. Bu sene Allah'a şükürler olsun ki sebzelerimiz, meyvelerimiz yetişti. Güzel ve bereketli bir sezon. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa bu dönemin güzel geçeceğini düşünüyoruz" dedi. - ELAZIĞ