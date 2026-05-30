Elazığ'da Nadir Semender Görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Arslantaşı köyünde bir vatandaş, evinin giriş kısmında nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, semenderin fotoğrafını çekti.Benekli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor. - ELAZIĞ