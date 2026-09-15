Elazığ\'da Narko Alan uygulamasında ehliyetsiz sürücüye 81 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 8 lise ve çevresinde gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında 176 şahıs ile 38 araç denetlenirken, ehliyetsiz bir sürücüye 81 bin TL ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 12 ekip ve 36 personelin katılımıyla 5 farklı bölgedeki 8 lise ve çevresinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı. Uygulamada 176 şahıs ile 38 araç sorgulanırken, ehliyetsiz motor kullandığı tespit edilen 1 sürücüye 81 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.