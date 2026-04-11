Elazığ\'da Ödemenin Anlamı: Müşteri Parayı Bıraktı

Elazığ'da bir manavda alışveriş yapan ve kasada kimse olmadığını gören şahıs, aldıkları ürünü hesaplayarak ücretini kasaya bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir manavda yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem de takdir topladı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada gelen bir müşteri, ihtiyaçlarını alarak alışverişini kendi yaptı. Ürünlerin ücretini hesaplayan müşteri, ödemeyi iş yerinde bırakarak ayrıldı. Öte yandan, müşterinin bıraktığı paranın alışveriş tutarından fazla olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ