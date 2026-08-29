Elazığ\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteorolojinin uyarılarda bulunduğu Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış bölgesel olmak üzere aralıklarla kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde kent genelinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.