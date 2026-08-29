Elazığ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Meteoroloji uyarısına rağmen Elazığ'da etkili olan sağanak, sürücüler ve vatandaşları zor durumda bıraktı.
Meteorolojinin uyarılarda bulunduğu Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu.
Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış bölgesel olmak üzere aralıklarla kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde kent genelinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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