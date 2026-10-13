Elazığ\'da sağanak yağış Yazıkonak beldesindeki caddeyi göle çevirdi

Elazığ'da sağanak yağış Yazıkonak beldesindeki caddeyi göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yazıkonak beldesindeki cadde su altında kalarak gölü andırdı; altyapının yetersiz kaldığı bölgede araçlar güçlükle ilerledi. Su altında kalan caddede belediye ekiplerinin çalışmaması dikkat çekti.
Elazığ'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı, Yazıkonak beldesinde bulunan cadde göle döndü.
Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yazıkonak beldesinde yağıştan dolayı cadde su altında kalıp adeta gölü andırdı. Altyapının yetersiz kaldığı bölgede araçlar güçlükle ilerlerken, su altında kalan caddede belediye ekiplerinin çalışmaması da dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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