Elazığ\'da sağanak yağış Yazıkonak beldesindeki caddeyi göle çevirdi

Elazığ'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı, Yazıkonak beldesinde bulunan cadde göle döndü.

Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yazıkonak beldesinde yağıştan dolayı cadde su altında kalıp adeta gölü andırdı. Altyapının yetersiz kaldığı bölgede araçlar güçlükle ilerlerken, su altında kalan caddede belediye ekiplerinin çalışmaması da dikkat çekti.