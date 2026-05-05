Elazığ\'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteorolojinin uyarılarda bulunduğu Elazığ'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı yağış uyarısının ardından il genelinde sağanak yağış, akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, akşam yeniden kendini gösterdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan son verilere göre Elazığ çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ