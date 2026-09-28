Elazığ'da sirrokümülüs bulutları balık pulu görünümüyle görsel şölen sundu - Son Dakika
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Elazığ'da sirrokümülüs bulutları balık pulu görünümüyle görsel şölen sundu

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Elazığ\'da sirrokümülüs bulutları balık pulu görünümüyle görsel şölen sundu
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Elazığ'da gökyüzünde yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın kümeler halinde semayı kapladı. Balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andıran bulutlar vatandaşların ilgisini çekti; bazıları görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Elazığ'da oluşan sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu.

Elazığ'da gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andıran bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar gökyüzündeki görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da sirrokümülüs bulutları balık pulu görünümüyle görsel şölen sundu - Son Dakika
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