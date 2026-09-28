Elazığ\'da sirrokümülüs bulutları balık pulu görünümüyle görsel şölen sundu

Elazığ'da oluşan sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu.

Elazığ'da gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andıran bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar gökyüzündeki görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.