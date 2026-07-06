Elazığ Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kent genelinde faaliyetlerini sürdüren toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşların toplu taşımada daha konforlu seyahat edebilmeleri için kapsamlı bir klima denetim süreci başlattı. Kent genelinde faaliyetlerini sürdüren minibüslerde yapılan kontrollerde, araçların klimalarının aktif olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken klima sistemleri de tek tek incelendi. Kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, klimalarını çalıştırmayan şoförler hakkında ise yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların toplu taşımada daha rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için Elazığ Belediyesi'nin denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ