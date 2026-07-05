Elazığ'da Yılanın Balığı Avladığı Anlar - Son Dakika
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Elazığ'da Yılanın Balığı Avladığı Anlar

Elazığ\'da Yılanın Balığı Avladığı Anlar
05.07.2026 19:09
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Elazığ'da bir yılan, feribot iskelesinde balığı yakalayarak yedi. Anlar telefona kaydedildi.

Elazığ'da bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ-Pertek Feribot iskelesinde Tunceli'ye gidecek olan bir vatandaş, iskelede beklerken yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra yutmaya çalıştığı görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Feribot İskelesi, Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Olaylar, Elazığ, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da Yılanın Balığı Avladığı Anlar - Son Dakika

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