Elazığ'da bir vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, tarihi Harput Mahallesi'nde yaşandı. Tarihi alanları görmek için bölgede dolaşan bir vatandaş, yaban tilkisiyle karşılaştı. Eline bulunan malzemeleri tilkiyi veren vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı. Aç kalan tilki, bir süre vatandaşın verdiği ürünleri yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.