Elazığ Harput'ta bir vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyip kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dolaşan bir vatandaş, aç kalan yaban tilkisini elindeki malzemelerle elle besledi ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Tilki, verilen ürünleri bir süre yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Elazığ'da bir vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, tarihi Harput Mahallesi'nde yaşandı. Tarihi alanları görmek için bölgede dolaşan bir vatandaş, yaban tilkisiyle karşılaştı. Eline bulunan malzemeleri tilkiyi veren vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı. Aç kalan tilki, bir süre vatandaşın verdiği ürünleri yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?