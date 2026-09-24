Elazığ Kovancılar\'da ağaca çıkan 4 vaşaktan biri cep telefonuyla görüntülendi

Elazığ Kovancılar'da ağaca çıkan 4 vaşaktan biri cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyun otlatan kişi, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. IUCN kırmızı listesindeki vaşaklardan biri, diğer 3'ü kaçtıktan sonra ağaçta kalırken cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, ağaçta görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyunlarını otlatan Cemil Arslan, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. Arslan yaklaştığı sırada 3 vaşak kaçarken biri ağaçta kaldı. Ardından o da ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı. Arslan, ağaçtaki bir vaşağı cep telefonu ile görüntüledi.
Kaynak: İHA
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