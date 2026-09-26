Elazığ Kovancılar\'da domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi

Elazığ Kovancılar'da domuz sürüsü karlı arazide görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süre karlı arazide yiyecek arayan sürü, köpeklerin kovalamasıyla hızla koşarak gözden kayboldu.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde domuzlar sürü halinde görüntülendi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra köpeklerin kovalamasıyla birlikte hızla koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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