Elazığ Kovancılar\'da domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde domuzlar sürü halinde görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra köpeklerin kovalamasıyla birlikte hızla koşarak gözden kayboldu.