Elazığ Kurtdere\'de üzüm hasadı yaklaşırken verim üreticiyi sevindirdi

Elazığ'da üzüm üreticileri, yaklaşan hasat dönemi öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Geçen yıl yaşanan don olayının ardından bu sezon verimin yüksek olduğunu belirten üretici Necip Ekinci, 15 dönümlük bağlarında 15-20 gün içerisinde hasada başlayacaklarını ifade etti.

Elazığ'da bağcılık kültürünün önemli merkezlerinden biri olan Harput Kurtdere köyünde üzüm üreticileri hasat dönemine hazırlanıyor. Bölgede 15 dönümlük alanda üzüm yetiştiriciliği yapan Necip Ekinci, bağlardaki meyve kalitesinin ve rekoltenin sevindirici düzeyde olduğunu söyleyerek, yaklaşık 15-20 gün içinde bağ bozumu çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl yaşanan don felaketi nedeniyle rekoltede ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatan Ekinci, bu sezon ise verimin yüksek olduğuna dikkat çekti. Hasat öncesi koruyucu ilaçlama, kasa ve ekipman hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden üretici, ürün miktarındaki artışın piyasa fiyatlarına da yansıyacağını öngörüyor.

"Bu yıl verim yüksek, meyve kalitesini yakaladık"

Elazığ üzümünün dayanıklı yapısı ve yüksek raf ömrü sayesinde aracılar vasıtasıyla iç piyasaya sunulduğunu belirten Ekinci, "Elazığ'da üzüm üretiyorum. Elazığ'ın Harput, Kurtdere köyüne bağlıyız. 15 dönüm üzerinde bir yerimiz var ve üzüm üretmekteyiz. Üzümümüzün hasat dönemine yaklaştık. Ortalama 15-20 gün içerisinde hasadımızı yapacağız. İlaçlama olsun, hazırlık kasalarımız ve diğer ekipmanlarımız olsun son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu seneki verim geçen yıla oranla yüksek. Geçen yıl dondan bayağı etkilendik. Geçen yılın üzümünü de Rabbim nasip etti, bu yıla vermiş gibi; bu sene biraz fazla üzüm var. Geçen yıl üzüm azdı ve fiyat yüksekti, bu yıl ise ürünün bol olmasından dolayı fiyatların biraz daha düşük olacağını düşünüyoruz. Ancak kalite olarak oldukça güzel bir meyve oranını ve kalitesini yakaladık. İnşallah güzel bir hasat dönemi geçiririz. Bizim üzümümüzün raf ömrü yüksek olduğu için aracılar vasıtasıyla üzümümüzü Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi.