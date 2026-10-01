Elazığ Palu\'da sağanağı fırsat bilen bir şahıs aracını köpükleyerek yıkadı

Elazığ Palu'da sağanağı fırsat bilen bir şahıs aracını köpükleyerek yıkadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı verdiği Elazığ ve ilçelerinde sağanak etkili oldu; Palu'da yollarda su birikintileri oluştu, bazı sokaklar dereye döndü. Sağanağı fırsat bilen bir şahıs ise hafif ticari aracını yağmur altında köpükleyerek yıkadı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak yağışı fırsata çeviren bir şahıs, aracını köpükleyerek yıkadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı verdiği Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Palu ilçesinde de kendini gösteren sağanak sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken bazı sokaklar ise dereye döndü. İlçe sakinlerinden Muhammed Kömürcü ise sağanağı fırsata çevirdi. Hafif ticari aracını yağmur altında köpükleyen Kömürcü, güzelce yıkadı.
Kaynak: İHA
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