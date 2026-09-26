Elazığ Palu\'daki Akdağ\'da mera yangını rüzgarla yayıldı, 12 işçiyle müdahale sürüyor

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Akdağ'da bulunan mera alanında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde bulunan Akdağ'ın mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılarak tüm mera alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arazözler ve 12 işçi sevk edildi. Aynı zamanda jandarma ve bölge sakinleri de destek verirken, yangını söndürmek için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.