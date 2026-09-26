Elazığ Palu'daki Akdağ'da mera yangını rüzgarla yayıldı, 12 işçiyle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Elazığ Palu'daki Akdağ'da mera yangını rüzgarla yayıldı, 12 işçiyle müdahale sürüyor

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Elazığ Palu\'daki Akdağ\'da mera yangını rüzgarla yayıldı, 12 işçiyle müdahale sürüyor
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Palu'daki Akdağ'ın mera alanında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün sevk ettiği arazözler ile 12 işçinin söndürme çalışması sürerken jandarma ve bölge sakinleri de destek veriyor.

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Akdağ'da bulunan mera alanında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde bulunan Akdağ'ın mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılarak tüm mera alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arazözler ve 12 işçi sevk edildi. Aynı zamanda jandarma ve bölge sakinleri de destek verirken, yangını söndürmek için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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