Elazığ Ticaret Borsası, Adalet Bakan Yardımcısı Aydoğdu ve protokolü ağırladı

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu ve il protokolünü ağırladı.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ve il protokolü katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Elazığ'ın gelişimi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ tarafından Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'ya, kente gerçekleştirdiği ziyaret anısına plaket takdim edildi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Abdullah Aydoğdu'yu Elazığ'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri ve programa katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.