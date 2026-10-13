Elazığ Yurtbaşı'nda sel taşkınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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Elazığ Yurtbaşı'nda sel taşkınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu

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Elazığ Yurtbaşı\'nda sel taşkınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde yoğun sağanak sonrası mahalleler ve ana caddelerde sel ve su taşkınları meydana geldi. Belediye ekipleri sahada çalışırken Başkan Nihat Doğan incelemelerde bulundu, Vali Numan Hatipoğlu da çalışmaları takip ediyor.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından birçok mahalle ve ana caddede meydana gelen sel ve su taşkınlarına karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Nihat Doğan'da ekiplerle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, birçok mahallede ve ana caddede sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışın ilk anlarından itibaren harekete geçen Yurtbaşı Belediyesi ekipleri, tüm araç, gereç ve personeliyle seferber oldu. Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Nihat Doğan, sahaya inerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Doğan, "Beldemizde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Yurtbaşımızın birçok mahallesinde ve ana caddelerinde sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. Yağışın ilk anlarından itibaren tüm araç, gereç ve belediye personelimizle birlikte sahada çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Cemil Yatkın, ilgili kamu kurum müdürlerimiz ve şube müdürlerimizle birlikte Yurtbaşımızda yürütülen çalışmaları yerinde ve yakından takip ediyor ve aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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