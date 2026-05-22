Elazığ\'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir alışveriş süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılar, fırınlar ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama ve satış noktaları; temizlik ve hijyen koşulları, gramaj uygunluğu, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halk sağlığının korunması amacıyla gıda üretim ve satışı yapan iş yerlerine yönelik rutin denetimlerin bayram öncesi artırıldığı belirtilerek denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - ELAZIĞ