ELDAK\'tan Zirve Tırmanışı

20.05.2026 15:15
ELDAK, 19 Mayıs'ta Palu Akdağ'a tırmanarak Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kentin en yüksek noktası olan 2 bin 623 rakımlı Palu Akdağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu hava şartlarına meydan okuyan dağcılar çimento kum ve demir direği kilometrelerce omuzlarında taşıyarak zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

EDAK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı ve zorlu bir faaliyete imza attı. Kulüp üyeleri, Elazığ'ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 623 metre yükseklikteki Palu Akdağ'a doğa yürüyüşü ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve kıştan kalma hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını sürdüren dağcılar, yaklaşık 9 kilometrelik dik ve karlı parkur boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Zirveye dikecekleri bayrak direğinin malzemelerini, harç için gerekli olan kumu ve çimentoyu sırtlarında ve omuzlarında taşıyan kulüp üyeleri, dağın en yüksek noktasına ulaştırdı. Zirvede hızı yer yer 40-50 kilometreyi bulan sert rüzgara rağmen ekip, bayrak direğini sabitledi ve ay yıldızlı Türk bayrağı ile kulüp tabelasını Palu Akdağ'ın zirvesine yerleştirdi.

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten ELDAK Spor Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, " 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, Elazığ'ın en yüksek zirvesi olan Palu Akdağ'a kulüp bayrağımızı, ay yıldızlı Türk bayrağımızı ve zirve tabelasını ulaştırmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Karlı, dik ve zorlu parkura rağmen büyük emek veren tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu faaliyet sadece bir zirve tırmanışı değil, azmin, ekip ruhunun, vatan sevgisinin ve gençliğe olan inancın göstergesidir. Zirvede dalgalanan bayrağımızı tüm gençlerimize armağan ediyor, doğaya, spora ve mücadele ruhuna ilham olmasını diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

