Erdemli\'de Fırtına: Yelkenli Tekne Kıyıya Vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınada yelkenli bir tekne kıyıya vurdu.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz için uyarı yaptığı fırtına, Mersin kıyılarında etkili oldu. Açık denizde büyük dalgalar oluştuğu görülürken, Erdemli ilçesinde bir yelkenli tekne fırtınada savrularak Alata Mahallesi sınırlarında kıyıya vurdu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan olayda, tekne güvenlik amaçlı yan yattığı kıyıda bağlandı. Tekneyi kurtarma çalışmasının daha sonra yapılacağı öğrenildi.