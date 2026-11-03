Ereğli'de meyve bahçeleri sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ereğli'de meyve bahçeleri sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ereğli\'de meyve bahçeleri sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesindeki meyve bahçeleri sonbaharda sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu güzergahındaki renkli manzaralar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan meyve bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu güzergahındaki bahçelerde oluşan renkli görüntüler, görenlerin ilgisini çekti.

Ereğli'de ilkbaharda beyaz çiçekleriyle, yaz aylarında ise yeşil yapraklarıyla dikkat çeken meyve bahçeleri, sonbaharda farklı bir görünüme kavuştu. Ağaçların yapraklarının sararmaya ve dökülmeye başlamasıyla birlikte bahçelerde ortaya çıkan renkli manzaralar, çevreye görsel güzellik kattı. Özellikle Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu üzerinde bulunan meyve bahçelerinde sonbaharın renkleri kendini gösterdi. Sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarıyla kaplanan ağaçlar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
GüncelEreğliKonyaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
17:06
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:17:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ereğli'de meyve bahçeleri sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android