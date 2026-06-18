Erek Dağı'ndaki Keşiş Gölü'nin Bahar Güzelliği - Son Dakika
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Erek Dağı'ndaki Keşiş Gölü'nin Bahar Güzelliği

Erek Dağı\'ndaki Keşiş Gölü\'nin Bahar Güzelliği
18.06.2026 10:30
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Keşiş Gölü, yağmurlar sonrası açan çiçeklerle görsel bir şölen sunuyor, tarih ve doğa birleşiyor.

Van'ın simgelerinden Erek Dağı'nın doğusunda yer alan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yaptırılan tarihi Keşiş (Turna) Gölü bölgesi, haziran ayının gelişiyle birlikte etkileyici bir güzelliğe büründü. Bölgede etkili olan yağmurlar, rengarenk açan endemik dağ çiçekleriyle buluşunca ortaya güzel manzaralar çıktı.

Erek Dağı'nın doğusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla inşa edilen Keşiş (Turna) Gölü çevresi, yağmur sonrası ortaya çıkan doğal güzelliklerle hayran bıraktı.

Keşiş Gölü çevresinde yağmurun ardından çiçeklerin üzerinde biriken su damlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Urartu medeniyetinin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Keşiş Gölü, yüzyıllardır varlığını korurken, çevresindeki doğal yaşam da her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında açan çiçekler, yağmur damlalarıyla birleşince bölgeyi adeta açık hava stüdyosuna dönüştürdü.

Tarihi miras ile doğanın eşsiz uyumunu gözler önüne seren Keşiş Gölü çevresindeki görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

"2 bin 800 yıllık mühendislik harikası çiçeklerle bezendi"

Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan ve asırlardır varlığını koruyan bu kadim göl, sadece tarih meraklılarının değil, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olmaya devam ediyor. Son günlerde Van genelinde aralıklarla kendini gösteren yağışlar, Keşiş Gölü havzasındaki bitki çeşitliliğini canlandırdı. Çiçeklerin taç yapraklarında biriken yağmur damlaları, Urartular barajının huzurlu maviliğiyle birleşerek adeta doğal birer mücevher gibi parladı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erek Dağı'ndaki Keşiş Gölü'nin Bahar Güzelliği - Son Dakika

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